Обращения касательно недобросовестной конкуренции в Азербайджане сократились на 70%

Обращения по недобросовестной конкуренции в Азербайджане сократились на 70 %

В январе-мае этого года в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте поступило 25 обращений, связанных со случаями ограничения конкуренции хозяйствующими субъектами путем злоупотребления доминирующим положением.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, это примерно на 69,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение связано с расширением просветительских мероприятий, а также усилением механизмов государственного регулирования и контроля в соответствующей сфере.