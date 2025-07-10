Парламент Франции принял закон о выборе мэров

Французский парламент окончательно утвердил реформу муниципальных выборов в трех крупнейших городах страны - Париже, Лионе и Марселе.

Французский парламент окончательно утвердил реформу муниципальных выборов в трех крупнейших городах страны - Париже, Лионе и Марселе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новый закон, одобренный Национальной ассамблеей 112 голосами против 28, предполагает кардинальную смену избирательной системы.

Теперь мэр города будет избираться по единому общегородскому округу отдельно от выборов в советы округов.

До сих пор избиратели голосовали в каждом округе за списки кандидатов, и победители оказывались одновременно и в районном совете, и в городском. Это означало, что голоса, поданные за проигравшие списки, практически не учитывались в окончательном балансе сил. Инициаторы реформы настаивают, что новая система вернет голосу каждого горожанина реальный вес: "один парижанин - один голос, один лионец - один голос, один марселец - один голос".

Закон принят, но споры о нем продолжаются - по крайней мере до марта 2026 года, когда избиратели трех крупнейших городов впервые испытают новую схему на практике.