Джонса Мэй Ричардс: Азербайджан проделал колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий

Филиппинская путешественница Джонса Мэй Ричардс, впервые посетив Шушу, выразила глубокое восхищение масштабами и скоростью восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Филиппинская путешественница Джонса Мэй Ричардс, впервые посетив Шушу, выразила глубокое восхищение масштабами и скоростью восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Поделившись с корреспондентом Report своими впечатлениями от посещения города, она заявила, что Азербайджан проделал колоссальную работу в этом направлении.

"Четыре года назад здесь почти не было ничего, а сегодня передо мной предстает очень красивый, современный и благоустроенный город. Это действительно впечатляет", - сказала Ричардс.

Джонса Мэй Ричардс также подчеркнула доброжелательность местных жителей и выразила надежду на дальнейшее развитие региона.