О нас

Джонса Мэй Ричардс: Азербайджан проделал колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий

Джонса Мэй Ричардс: Азербайджан проделал колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий Филиппинская путешественница Джонса Мэй Ричардс, впервые посетив Шушу, выразила глубокое восхищение масштабами и скоростью восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 13:40
Джонса Мэй Ричардс: Азербайджан проделал колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий

Филиппинская путешественница Джонса Мэй Ричардс, впервые посетив Шушу, выразила глубокое восхищение масштабами и скоростью восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Поделившись с корреспондентом Report своими впечатлениями от посещения города, она заявила, что Азербайджан проделал колоссальную работу в этом направлении.

"Четыре года назад здесь почти не было ничего, а сегодня передо мной предстает очень красивый, современный и благоустроенный город. Это действительно впечатляет", - сказала Ричардс.

Джонса Мэй Ричардс также подчеркнула доброжелательность местных жителей и выразила надежду на дальнейшее развитие региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Consa Mey Riçards: Azərbaycan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə nəhəng işlər görüb

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi