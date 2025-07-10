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Китай ждет от ЕС объективного подхода к торгово-экономическим отношениям

Китай ждет от ЕС объективного подхода к торгово-экономическим отношениям Китай выразил надежду, что Европейский союз будет выдвигать меньше обвинений по поводу ограниченного доступа европейских компаний на китайский рынок.
Другие страны
10 июля 2025 г. 13:15
Китай ждет от ЕС объективного подхода к торгово-экономическим отношениям

Пекин выразил надежду, что Европейский союз будет выдвигать меньше обвинений по поводу ограниченного доступа европейских компаний на китайский рынок.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель министерства торговли КНР Хэ Юнцянь на пресс-конференции.

По ее словам, Пекин рассчитывает, что ЕС будет "меньше обвинять и больше общаться", проявляя меньшую протекционистскую политику и большую открытость. Она также подчеркнула, что Китай надеется на "объективный и беспристрастный" подход со стороны Евросоюза при рассмотрении торгово-экономических отношений.

Ранее европейские компании неоднократно критиковали Пекин за ограниченный доступ к китайскому рынку и неравные условия конкуренции.

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