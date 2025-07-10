Кобахидзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии позорной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике резолюцию Европарламента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике резолюцию Европарламента.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, глава правительства заявил, что этот документ является седьмой по счету абсолютно позорной резолюцией по Грузии.

"Это не просто постыдное действие Европарламента, я думаю, что европейская бюрократия должна полностью взять ответственность за это. Очень стыдно шантажировать грузинский народ за то, что он не вернул к власти коллективное "Нацдвижение". Шантажировать грузинский народ за это просто стыдно, эти люди должны почувствовать ответственность, в том числе за то, что в 2004-2012 годах давали "зеленый свет" предыдущей власти в плане тягчайших преступлений, которые они совершали", - сказал грузинский премьер.