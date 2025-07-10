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Песков: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном принесет в регион мир и стабильность

Песков: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном принесет в регион мир и стабильность Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией принесет в регион Южного Кавказа мир и стабильность.
В регионе
10 июля 2025 г. 13:45
Песков: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном принесет в регион мир и стабильность

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией принесет в регион Южного Кавказа мир и стабильность.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора", - сказал он, комментируя встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби.

Он отметил при этом: "Именно подписание такого договора станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс".

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Bakı və İrəvanın sülh sazişi imzalaması regiona sabitlik gətirəcək

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