Песков: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном принесет в регион мир и стабильность

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией принесет в регион Южного Кавказа мир и стабильность.

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией принесет в регион Южного Кавказа мир и стабильность.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора", - сказал он, комментируя встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби.

Он отметил при этом: "Именно подписание такого договора станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс".