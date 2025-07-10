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СМИ: В Киеве застрелили полковника СБУ

СМИ: В Киеве застрелили полковника СБУ Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб.
В регионе
10 июля 2025 г. 13:10
СМИ: В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве сегодня, 10 июля в Голосеевском районе произошла стрельба. Вследствие которой был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ).

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

В пресс-службе СБУ сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по факту убийства.

СБУ и Национальная полиция принимают комплекс мер для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении городского отделения полиции в соцсетях.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке KİV: UTX polkovniki Kiyevdə güllələnib

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