Расходы населения Азербайджана на покупку топлива в I полугодии выросли почти на 8%

13:17

Потребителям в Азербайджане в январе-июне этого года в розничной торговой сети продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 1 млрд 833,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, в структуре расходов населения в первом полугодии доля затрат на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива составила 6,2%.

Напомним, что в январе-июне этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 29 млрд 642 млн манатов.