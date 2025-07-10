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Расходы населения Азербайджана на покупку топлива в I полугодии выросли почти на 8%

Расходы населения Азербайджана на покупку топлива в I полугодии выросли почти на 8% 13:17
Энергетика
10 июля 2025 г. 13:29
Расходы населения Азербайджана на покупку топлива в I полугодии выросли почти на 8%

Потребителям в Азербайджане в январе-июне этого года в розничной торговой сети продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 1 млрд 833,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, в структуре расходов населения в первом полугодии доля затрат на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива составила 6,2%.

Напомним, что в январе-июне этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 29 млрд 642 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 6 ayda 8 %-ə yaxın artıb

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