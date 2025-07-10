Буровая вышка рухнула на месторождении в Казахстане

Буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистауской области Казахстана, когда подрядная компания ТОО "Petro НефтеГазСервис" проводила плановые работы. Пострадавших нет.

Буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистауской области Казахстана, когда подрядная компания ТОО "Petro НефтеГазСервис" проводила плановые работы. Пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

На месте работает комиссия, которая установит причины инцидента и проверит соблюдение всех норм безопасности.

Отмечается, что ЧП произошло 9 июля около 12:47 на скважине № 553. Проводились работы по укладке буровой вышки в горизонтальное положение. В какой-то момент конструкция не выдержала. Между второй и третьей секциями образовался сгиб, и вышка обрушилась.