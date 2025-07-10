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В Астане в здании Дома министерств неизвестный бросил зажигательную смесь

В Астане в здании Дома министерств неизвестный бросил зажигательную смесь Мужчина проник в здание Дома министерств в центре Астаны и бросил зажигательную смесь в турникет на входе. Злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал.
В регионе
10 июля 2025 г. 13:46
В Астане в здании Дома министерств неизвестный бросил зажигательную смесь

Мужчина проник в здание Дома министерств в центре Астаны и бросил зажигательную смесь в турникет на входе. Злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций города.

"Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около 2 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В департаменте отметили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. "Нарушитель задержан сотрудниками полиции. Силами департамента чрезвычайных ситуаций проведены дымоудаление и проверка помещений. Пострадавших нет, причина и обстоятельства уточняются", - заключили в ведомстве.

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