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В Лерике реконструируется дорога Хамармеша-Бибияни

В Лерике реконструируется дорога Хамармеша-Бибияни 12:31
Инфраструктура
10 июля 2025 г. 13:08
В Лерике реконструируется дорога Хамармеша-Бибияни

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) приступило к реконструкции дороги Хамармеша-Бибияни в Лерикском районе.

Как сообщили Report в AAYDA, проект охватывает два населенных пункта с населением более тысячи человек.

Дорога протяженностью 5,2 км с гравийным покрытием создавала серьезные трудности для движения транспортных средств и пешеходов, особенно в осенне-зимний период, в связи с чем была признана необходимость в ее капитальной реконструкции.

Работы ведутся в соответствии с 4-й и 5-й техническими категориями, ширина дороги увеличивается до 10 метров.


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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə Hamarmeşə–Bibiyani avtomobil yolu yenidən qurulur

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