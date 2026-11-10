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    Супруги Макрон подали новый иск против американского подкастера Кэндис Оуэнс

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 16:58
    Супруги Макрон подали новый иск против американского подкастера Кэндис Оуэнс

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали новый иск о клевете против американской ведущей подкастов Кэндис Оуэнс - спустя две недели после того, как суд США ограничил рамки их первого иска.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом Оуэнс сообщила в социальной сети X.

    Представитель канцелярии президента Франции также подтвердил подачу нового иска.

    Первый иск супруги Макрон подали в суд штата Делавэр в июле 2025 года против Оуэнс и двух связанных с ней компаний. Они обвинили подкастера в проведении "наполненной ложью кампании глобального унижения". В числе прочего речь шла об утверждении Оуэнс, что первая леди Франции "родилась мужчиной".

    Новый иск связан с использованием Оуэнс куклы, изображающей Брижит Макрон. Согласно выдержкам из судебного документа, супруги Макрон назвали куклу "гротескной" и заявили, что Оуэнс использовала ее в качестве реквизита для высмеивания внешности первой леди Франции.

    В конце октября судья в Делавэре постановил, что суд не обладает юрисдикцией в отношении проживающей в штате Теннесси Оуэнс. При этом супруги Макрон сохранили возможность судиться со связанными с ней компаниями, но не с ней лично.

    Эмманюэль Макрон Бриджит Макрон
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
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