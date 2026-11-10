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    Грузия увеличила импорт огурцов из Азербайджана в 2,5 раза

    Бизнес
    • 10 ноября, 2026
    • 16:53
    Грузия увеличила импорт огурцов из Азербайджана в 2,5 раза

    Грузия в январе-сентябре 2026 года импортировала из Азербайджана 112,3 тонны огурцов на $81,2 тыс.

    Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, данный показатель превышает результаты аналогичного периода 2025 года в 2,5 раза по стоимости и в 2 раза по объему.

    Таким образом, Азербайджан занял 3-е место среди стран, экспортирующих огурцы в Грузию.

    За отчетный период Грузия закупила у зарубежных стран 8 877 тонн огурцов на сумму $5,8 млн, что соответственно на 20% и 16% меньше показателей годом ранее.

    Основным поставщиком выступила Турция - 6 566 тонн на сумму $4,6 млн, далее следует Иран - 2 150 тонн на $1,1 млн, а также Узбекистан - 43 тонны на $21,5 тыс.

    Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа 14 759 тонн огурцов на $10 млн, из которых 77 тонн на $44 тыс. пришлись на долю Азербайджана.

    Фрукты и овощи Импорт плодоовощной продукции Грузия
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