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    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2026
    • 16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 81,2 min ABŞ dolları dəyərində 112,3 ton xiyar (təzə və ya soyudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2,5 dəfə, kəmiyyət olaraq 2 dəfə çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana xiyar ixrac edən ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan xarici ölkələrdən 5,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 min 877 ton xiyar alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 20 % və 16 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 4,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 min 566 ton, İrandan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 150 ton, Özbəkistandan 21,5 min ABŞ dolları dəyərində 43 ton, İordaniyadan 2,7 min ABŞ dolları dəyərində 5,6 ton xiyar alıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 10 milyon ABŞ dolları dəyərində 14 min 759 ton xiyar alıb ki, bunun da 44 min ABŞ dolları dəyərində 77 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycandan xiyar idxalı Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
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