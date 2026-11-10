Ирак не разрешил самолету со сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры

Ирак запретил самолету с национальной футбольной сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры из-за санкций США, введенных в отношении иранских авиакомпаний.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Самолет вернулся в Иран и приземлился в аэропорту Абадана, после чего команда отправится по суше в Басру", - сообщил представитель иранского консульства в Басре.

Иранская сборная прибыла в Ирак для участия в четырехстороннем турнире, который пройдет в Басре. Помимо Ирана, в соревнованиях примут участие команды Ирака, Ливана и Палестины.

Представитель иракской гражданской авиации заявил, что страна не могла рисковать нарушением санкций США в отношении иранских авиакомпаний.

В сентябре Ирак распорядился приостановить рейсы иранских авиакомпаний в аэропорт Багдада после того, как США пригрозили введением вторичных санкций против аэропортов и компаний, обслуживающих иранских перевозчиков.