Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажем

Министр войны США Пит Хегсет назвал инициативу по его импичменту политическим спектаклем, фарсом и саботажем.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне.

"То, что пытается сделать один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен, - это не надзор и не привлечение к ответственности. Это политический спектакль, личный манифест, продиктованный эго и обидой. Он пытается использовать свои последние дни в Конгрессе, чтобы навредить президенту, стране и, что наиболее безответственно, тем, кто ее защищает", - сказал Хегсет, комментируя инициативу конгрессмена-республиканца Томаса Масси.

По словам министра, политические разногласия должны разрешаться посредством законотворчества, дебатов или на следующих президентских выборах.

"Давайте четко понимать, к чему на самом деле ведет эта резолюция. Она дает нашим врагам - Ирану, картелям и всем противникам, которые за нами наблюдают, - понять, что США готовы наказывать собственных военнослужащих и гражданское руководство за успешное проведение законных военных операций. Это не патриотизм. Это саботаж", - заявил он.

Хегсет сравнил происходящее с двумя попытками импичмента президента США Дональда Трампа в первый его срок.

"Он вернулся еще сильнее, и американский народ вновь отправил его в Белый дом. Теперь они пытаются сделать это в третий раз - на этот раз против члена его кабинета", - подчеркнул глава Пентагона.

Министр заявил, что ни один глава Пентагона ранее не подвергался импичменту за проведение законных военных операций, тем более успешных.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси внес в Палату представителей восемь статей импичмента Хегсету. Первоначально он представил аналогичную резолюцию в сентябре, однако голосование не состоялось после досрочного ухода законодателей на предвыборный перерыв. Палата представителей должна рассмотреть резолюцию не позднее 11 ноября.