Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажем

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 17:21
    Хегсет назвал попытку своего импичмента политическим спектаклем и саботажем

    Министр войны США Пит Хегсет назвал инициативу по его импичменту политическим спектаклем, фарсом и саботажем.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне.

    "То, что пытается сделать один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен, - это не надзор и не привлечение к ответственности. Это политический спектакль, личный манифест, продиктованный эго и обидой. Он пытается использовать свои последние дни в Конгрессе, чтобы навредить президенту, стране и, что наиболее безответственно, тем, кто ее защищает", - сказал Хегсет, комментируя инициативу конгрессмена-республиканца Томаса Масси.

    По словам министра, политические разногласия должны разрешаться посредством законотворчества, дебатов или на следующих президентских выборах.

    "Давайте четко понимать, к чему на самом деле ведет эта резолюция. Она дает нашим врагам - Ирану, картелям и всем противникам, которые за нами наблюдают, - понять, что США готовы наказывать собственных военнослужащих и гражданское руководство за успешное проведение законных военных операций. Это не патриотизм. Это саботаж", - заявил он.

    Хегсет сравнил происходящее с двумя попытками импичмента президента США Дональда Трампа в первый его срок.

    "Он вернулся еще сильнее, и американский народ вновь отправил его в Белый дом. Теперь они пытаются сделать это в третий раз - на этот раз против члена его кабинета", - подчеркнул глава Пентагона.

    Министр заявил, что ни один глава Пентагона ранее не подвергался импичменту за проведение законных военных операций, тем более успешных.

    Ранее конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси внес в Палату представителей восемь статей импичмента Хегсету. Первоначально он представил аналогичную резолюцию в сентябре, однако голосование не состоялось после досрочного ухода законодателей на предвыборный перерыв. Палата представителей должна рассмотреть резолюцию не позднее 11 ноября.

    Дональд Трамп Белый дом Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Пит Хегсет Импичмент
    Heqset öz impiçmenti cəhdini siyasi tamaşa və sabotaj adlandırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:16
    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС
    Другие страны
    20:06
    Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
    Другие страны
    20:01
    Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС
    Другие страны
    19:54
    Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро
    Другие страны
    19:35
    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными
    Другие страны
    19:19
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Внешняя политика
    19:16
    Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - Обновлено
    Другие страны
    19:06
    В Чехии студенты вышли на демонстрации в защиту медиа
    Другие страны
    18:47
    Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн
    В регионе
    Лента новостей