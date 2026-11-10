В Казахстане расследуют дело о крупном мошенничестве вокруг месторождения золота

Генеральная прокуратура Казахстана взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с освоением золоторудного месторождения Манка в Восточно-Казахстанской области.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело было возбуждено 15 июня 2026 года по заявлению учредителей компании Z Metals Holding Limited. Расследование ведется по статье 190 Уголовного кодекса Казахстана. Материалы переданы в департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Месторождение Манка расположено в районе Маркаколь. Его прогнозные запасы оцениваются примерно в 7 тонн золота. Начало промышленной добычи планировалось на 2027 год.

Основным инвестором проекта является турецкий холдинг Yildirim Holding. Однако строительство золотоизвлекательной фабрики до сих пор не началось. По информации региональных властей, заключенные договоры на строительство предприятия и поставку оборудования фактически не исполняются из-за отсутствия инвестиционного финансирования.

По данным казахстанских медиа, после приобретения предприятий за $5 млн вместо прямых инвестиций добывающие структуры получили кредиты на общую сумму $21 млн под 25% годовых. При этом шахта простаивала около трех лет, а ее техническое состояние значительно ухудшилось. Эти сведения требуют проверки в рамках расследования.

Ситуация также отразилась на налоговых поступлениях. В 2025 году предприятие перечислило в бюджет 61,7 млн тенге (около $1,4 млн - ред.), а показатель за 2026 год, приведенный в публикации, составляет 38,3 млн тенге ($842,6 тыс. - ред.).

В прокуратуре подчеркнули, что досудебное расследование продолжается. Сведения о подозреваемых и предполагаемом ущербе пока не разглашаются в интересах следствия.