Экс-главу Аджарии, ранее получившего огнестрельное ранение, увезли налечение в Турцию

Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, ранее получивший огнестрельное ранение, переведен на лечение в Турцию.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Отмечается, что на момент перевода в турецкую клинику состояние Рижвадзе оставалось "стабильно тяжелым", у него повреждено легкое.
Главная версия случившегося — самоубийство. 7 июля он был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. При осмотре врачи обнаружили в его одежде письмо.
Ранее сообщалось о том, что в связи с его ранением задержан глава Агентства морского транспорта Александр Ахвледиани по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия.
C поста председателя правительства Аджарии Рижвадзе ушел по собственному желанию в начале апреля 2025 года.