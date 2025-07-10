Экс-главу Аджарии, ранее получившего огнестрельное ранение, увезли налечение в Турцию

Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, ранее получивший огнестрельное ранение, переведен на лечение в Турцию.

Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, ранее получивший огнестрельное ранение, переведен на лечение в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что на момент перевода в турецкую клинику состояние Рижвадзе оставалось "стабильно тяжелым", у него повреждено легкое.

Главная версия случившегося — самоубийство. 7 июля он был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. При осмотре врачи обнаружили в его одежде письмо.

Ранее сообщалось о том, что в связи с его ранением задержан глава Агентства морского транспорта Александр Ахвледиани по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия.

C поста председателя правительства Аджарии Рижвадзе ушел по собственному желанию в начале апреля 2025 года.