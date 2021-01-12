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В Минэнерго США повысили прогноз по цене нефти Brent

В Минэнерго США повысили прогноз по цене нефти Brent Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до 52,7 долларов США с 48,53 долларов США за баррель.
Энергетика
12 января 2021 г. 21:41
В Минэнерго США повысили прогноз по цене нефти Brent

Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до 52,7 долларов США с 48,53 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По оценке министерства, стоимость нефти данного сорта в 2022 году установится на уровне 53,44 долларов США за баррель.

Минэнерго США также отметило, что по итогам 2020 года добыча нефти в стране снизилась до 11,3 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2021 г. сократится еще на 200 тыс. б/с - до 11,1 млн б/с. При этом в министерстве прогнозируют рост добычи в 2022 году до 11,5 млн б/с.

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