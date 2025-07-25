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Министерство: Более 50% студентов в Азербайджане получают стипендии

Министерство: Более 50% студентов в Азербайджане получают стипендии 10:56 В Азербайджане более 50% студентов получают стипендии.
Наука и образование
25 июля 2025 г. 11:11
Министерство: Более 50% студентов в Азербайджане получают стипендии

В Азербайджане более 50% студентов получают стипендии.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, комментируя указ президента Ильхама Алиева о повышении стипендий для студентов.

"В последний раз стипендии повышались в 2023 году. Данный указ позволит студентам с более высокой успеваемостью получать более высокую стипендию. Повышение размера стипендий будет стимулировать студентов уделять больше внимания учебе и улучшить свои социальные условия".

Отметим, что президент Ильхам Алиев 24 июля подписал распоряжение о повышении с 1 сентября 2025 года размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений.

Так, для обучающихся на уровне докторантуры размер стипендии по подготовке доктора наук установлен в размере 450 манатов (ранее 400 манатов), а по подготовке доктора философии — 300 манатов (ранее 240 манатов).

Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях, с академическими показателями от 91 до 100 баллов будет выплачиваться стипендия в размере 240 манатов, от 71 до 90 баллов — 180 манатов, от 51 до 70 баллов — 120 манатов.

Бакалавры вузов (включая базовое медицинское образование) получат соответственно 200 манатов за 91-100 баллов, 160 манатов за 71-90 баллов и 110 манатов за 51-70 баллов.

Студентам средних специальных учебных заведений, набравшим 91-100 баллов, будет выделяться стипендия в размере 110 манатов, показавшим результат от 71 до 90 баллов — 90 манатов, а имеющим от 51 до 70 баллов — 70 манатов.

Студентам профессиональных учебных заведений на уровне высшего технического профессионального образования с оценкой "5" (91-100 баллов) будет выплачиваться стипендия в размере 110 манатов, с оценками "4" и "5" (71-100 баллов) — 90 манатов, с оценками "3"-"5" (51-100 баллов) — 70 манатов.

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