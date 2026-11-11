АЖД за 10 мес. увеличили грузоперевозки на 13%

За январь-октябрь 2026 года "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 15 млн 691 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем перевозок составил 13 млн 911 тыс. тонн.

Только в октябре объем грузоперевозок достиг 1 млн 714 тыс. тонн, увеличившись на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рост отмечен и в транзитных перевозках. За 10 месяцев их объем составил 6 млн 582 тыс. тонн, что на 20% больше, чем годом ранее. В октябре было перевезено 817 тыс. тонн транзитных грузов - на 49% больше, чем в октябре 2025 года.

Увеличились и контейнерные перевозки. За январь-октябрь АЖД перевезла 132,5 тыс. TEU контейнеров против 112,4 тыс. TEU за аналогичный период прошлого года. Рост составил 18%. В октябре объем перевозок достиг 16,2 тыс. TEU, увеличившись на 67% в годовом сравнении.

За 10 месяцев 2026 года из Китая в Азербайджан прибыло 472 блок-поезда. Это на 49% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рекордные показатели грузоперевалки зафиксированы и на терминале Астара. За январь-октябрь здесь обработали 753 тыс. 614 тонн грузов против 550 тыс. 210 тонн за аналогичный период прошлого года. Рост составил 37%. В октябре терминал обработал 122 тыс. 216 тонн грузов - это самый высокий месячный показатель за всю историю его работы и на 65% больше, чем годом ранее.

Исторического максимума достиг и Бакинский международный морской порт. За 10 месяцев текущего года здесь обработали более 112 тыс. TEU контейнеров - это самый высокий показатель за всю историю порта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контейнерной перевалки вырос на 31%.