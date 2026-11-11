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    Цена на нефть марки Brent составила почти $92,3 за баррель

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 09:44
    Цена на нефть марки Brent составила почти $92,3 за баррель

    Цены на нефть повышаются в среду после снижения до двухмесячных минимумов в ходе предыдущей сессии.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $92,29 за баррель, что на 0,87% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,53%, до $86,5 за баррель.

    Надежды на деэскалацию конфликта США и Ирана способствовали спаду на рынке накануне, однако трейдеры по-прежнему обеспокоены продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, что поддерживает цены на нефть.

    Последние данные свидетельствуют о том, что в ноябре число нападений на суда практически не сокращается. Во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у оманской провинции Мусандам. Инцидент произошел в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане.

    Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил накануне о подрыве трех танкеров в Ормузском проливе, двигавшихся по не одобренному Тегераном маршруту.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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