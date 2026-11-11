ING обновила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2028 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,7% в 2026 году, 5,4% в 2027 году и 6% в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на ING, прогнозы по инфляции на 2026-2027гг. сохранены на прежнем уровне по сравнению с ранее опубликованной оценкой, в то время как прогноз на 2028 год повышен на 0,7 п.п.

Отметим, что согласно данным Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране по итогам 2025 года была зафиксирована на уровне 5,6%. В январе-сентябре 2026 года среднегодовая инфляция в стране достигла отметки 5,7%.

Аналитики банка полагают, что в четвертом квартале 2026 года среднегодовая инфляция окажется на уровне 5,7% (ранее прогнозировалось 5,8%). Кроме того, на первый квартал 2027 года ожидается инфляция на уровне 5,5%, на второй квартал - 5,5%, третий - 5,4%, четвертый - 5,4%.

По оценкам Министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на отметке 5,7% в 2026 году, 5,3% в 2027 году и 4,8% в 2028 году. Центральный банк Азербайджана (согласно октябрьскому прогнозу) ожидает годовую инфляцию на уровне 5,9% в 2026 году.