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    Представитель АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА

    Футбол
    • 11 ноября, 2026
    • 09:33
    Представитель АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА

    Руководитель отдела социальной и экологической устойчивости Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Кифаят Мустафаева получила назначение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе национальной ассоциации.

    Она выступит представителем Союза на матче IV туре общего этапа Лиги чемпионов среди женщин между клубами OH Leuven (Бельгия) и HB Köge (Дания).

    Встреча состоится 11 ноября на стадионе "Ден Дриф" в Левене (Бельгия) в 21:45 по бакинскому времени.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
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