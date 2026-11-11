Представитель АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА
Футбол
- 11 ноября, 2026
- 09:33
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Руководитель отдела социальной и экологической устойчивости Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Кифаят Мустафаева получила назначение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Об этом Report сообщили в пресс-службе национальной ассоциации.
Она выступит представителем Союза на матче IV туре общего этапа Лиги чемпионов среди женщин между клубами OH Leuven (Бельгия) и HB Köge (Дания).
Встреча состоится 11 ноября на стадионе "Ден Дриф" в Левене (Бельгия) в 21:45 по бакинскому времени.
AFFA rəsmisi Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb
AFFA representative Kifayat Mustafayeva receives UEFA appointment
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