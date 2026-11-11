Представитель АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА

Руководитель отдела социальной и экологической устойчивости Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Кифаят Мустафаева получила назначение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом Report сообщили в пресс-службе национальной ассоциации.

Она выступит представителем Союза на матче IV туре общего этапа Лиги чемпионов среди женщин между клубами OH Leuven (Бельгия) и HB Köge (Дания).

Встреча состоится 11 ноября на стадионе "Ден Дриф" в Левене (Бельгия) в 21:45 по бакинскому времени.