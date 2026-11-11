AFFA rəsmisi Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 11 noyabr, 2026
- 09:06
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AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlılığı şöbəsinin rəhbəri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, qadınlar arasında Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda keçiriləcək "OH Leuven" (Belçika) – "HB Köge" (Danimarka) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma noyabrın 11-də Belçikanın Leuven şəhərində yerləşən "Den Dreef" stadionunda baş tutacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.
Представитель АФФА Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА
AFFA representative Kifayat Mustafayeva receives UEFA appointment
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