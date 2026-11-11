Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц и производстве лекарств

    Бизнес
    • 11 ноября, 2026
    • 10:20
    Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц и производстве лекарств

    Казахстан и Турция подписали План сотрудничества в сфере здравоохранения на 2027–2028 годы, предусматривающий развитие медицинской инфраструктуры, фармацевтического производства и внедрение современных технологий.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, документ подписали глава казахстанского ведомства Акмарал Альназарова и министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в рамках международной конференции COP31 в Анталье.

    Одним из направлений сотрудничества станет строительство новых медицинских учреждений. В частности, при участии турецких компаний в Кокшетау будет возведена многопрофильная больница на 630 коек. Аналогичные проекты предусмотрены в Туркестане и Петропавловске.

    Особое внимание стороны уделили развитию фармацевтической промышленности. Подписаны два крупных инвестиционных соглашения с турецкими компаниями о создании в Казахстане производств лекарственных препаратов и фармацевтических компонентов.

    Кроме того, в Мангистауской и Кызылординской областях уже функционируют центры ПЭТ/КТ, предназначенные для диагностики онкологических заболеваний и контроля эффективности лечения.

    В рамках достигнутых договоренностей предложено провести в Казахстане Дни турецкой медицины. Ожидается, что ведущие специалисты Турции проведут консультации пациентов и мастер-классы для казахстанских врачей в области кардиологии, нейрохирургии, реабилитации и экстренной медицины.

    Стороны также намерены развивать сотрудничество в области цифровизации медицинских учреждений, совместных научных исследований, подготовки специалистов и обмена клиническим опытом.

    По информации Минздрава Казахстана, в ближайшее время будут определены ответственные организации и конкретные мероприятия для реализации подписанного плана.

    COP31 Турция Казахстан
    Qazaxıstanla Türkiyə xəstəxanaların inşası və dərman istehsalı barədə razılığa gəlib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    10:02
    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии
    Финансы
    Лента новостей