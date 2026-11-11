Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц и производстве лекарств

Казахстан и Турция подписали План сотрудничества в сфере здравоохранения на 2027–2028 годы, предусматривающий развитие медицинской инфраструктуры, фармацевтического производства и внедрение современных технологий.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, документ подписали глава казахстанского ведомства Акмарал Альназарова и министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в рамках международной конференции COP31 в Анталье.

Одним из направлений сотрудничества станет строительство новых медицинских учреждений. В частности, при участии турецких компаний в Кокшетау будет возведена многопрофильная больница на 630 коек. Аналогичные проекты предусмотрены в Туркестане и Петропавловске.

Особое внимание стороны уделили развитию фармацевтической промышленности. Подписаны два крупных инвестиционных соглашения с турецкими компаниями о создании в Казахстане производств лекарственных препаратов и фармацевтических компонентов.

Кроме того, в Мангистауской и Кызылординской областях уже функционируют центры ПЭТ/КТ, предназначенные для диагностики онкологических заболеваний и контроля эффективности лечения.

В рамках достигнутых договоренностей предложено провести в Казахстане Дни турецкой медицины. Ожидается, что ведущие специалисты Турции проведут консультации пациентов и мастер-классы для казахстанских врачей в области кардиологии, нейрохирургии, реабилитации и экстренной медицины.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в области цифровизации медицинских учреждений, совместных научных исследований, подготовки специалистов и обмена клиническим опытом.

По информации Минздрава Казахстана, в ближайшее время будут определены ответственные организации и конкретные мероприятия для реализации подписанного плана.