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    МЧС: В праздничные дни совершено 72 выезда на пожары, обнаружены тела 4 человек

    Происшествия
    • 11 ноября, 2026
    • 09:34
    МЧС: В праздничные дни совершено 72 выезда на пожары, обнаружены тела 4 человек

    Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям в праздничные дни совершили 72 выезда на пожары.

    Как сообщили Report в МЧС, также проведены аварийно-спасательные операции по 15 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и двум ДТП.

    Всего в праздничные дни сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых малолетних детей. В результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела 4 погибших.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    FHN: Bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günlərində 72 yanğına çıxış olub, 4 meyit tapılıb
    44 filmi
    44 filmi

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