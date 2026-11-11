МЧС: В праздничные дни совершено 72 выезда на пожары, обнаружены тела 4 человек
Происшествия
- 11 ноября, 2026
- 09:34
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Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям в праздничные дни совершили 72 выезда на пожары.
Как сообщили Report в МЧС, также проведены аварийно-спасательные операции по 15 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и двум ДТП.
Всего в праздничные дни сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых малолетних детей. В результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела 4 погибших.
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