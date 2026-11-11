МЧС: В праздничные дни совершено 72 выезда на пожары, обнаружены тела 4 человек

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям в праздничные дни совершили 72 выезда на пожары.

Как сообщили Report в МЧС, также проведены аварийно-спасательные операции по 15 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и двум ДТП.

Всего в праздничные дни сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых малолетних детей. В результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела 4 погибших.