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    МИД Азербайджана поздравил Польшу и Анголу с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 10:19
    МИД Азербайджана поздравил Польшу и Анголу с Национальным днем

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Польшу с Национальным днем.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Польши с Национальным днем!" - говорится в публикации.

    МИД Азербайджана также поздравил Анголу по случаю Национального дня. Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Национальный день Польша Ангола
    Azərbaycan XİN Polşa və Anqolanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Poland, Angola on their national days
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