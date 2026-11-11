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    Azərbaycan XİN Polşa və Anqolanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:10
    Azərbaycan XİN Polşa və Anqolanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında post paylaşılıb.

    "Milli Gün münasibətilə Polşa xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd edilib.

    Nazirlik digər paylaşımda isə Anqolanın Milli Gününü təbrik edib.

    "Milli Günü münasibətilə Anqola xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Milli Gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşa
    МИД Азербайджана поздравил Польшу и Анголу с Национальным днем
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Poland, Angola on their national days
    MiniBoss
    MiniBoss

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