Azərbaycan XİN Polşa və Anqolanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib
- 11 noyabr, 2026
- 10:10
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında post paylaşılıb.
"Milli Gün münasibətilə Polşa xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Poland on the occasion of Poland’s National Day! Happy National Day! 🇵🇱 @PolandMFA https://t.co/d7C8oZLF7l— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 11, 2026
Nazirlik digər paylaşımda isə Anqolanın Milli Gününü təbrik edib.
"Milli Günü münasibətilə Anqola xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Angola on the occasion of Angola’s National Day! Happy National Day! 🇦🇴 @angola_Mirex https://t.co/0SSe9ltnCr— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 11, 2026