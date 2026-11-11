ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана возросло до семи

Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал 48 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента страны.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в сообщении Центризбиркома Кыргызстана.

Жапаров пока единственный кандидат, набравший необходимое количество подписей.

ЦИК сообщает, что хаявление о выдвижении кандидатом на пост главы государства действующий президент подал вчера. На сегодня в Центризбирком поступило шесть заявлений: Сыймык Жапыкеев собрал более 18,9 тыс. подписей, Аймен Касенов - около 15,9 тыс., Исхак Масалиев - 11 тыс., Азамат Эсенбеков - 8,6 тыс., Акай Кыдыров - 5,1 тыс.

Кроме того, экс-депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов подал документы в ЦИК для участия в выборах.

Срок выдвижения кандидатов истекает 13 ноября. Сегодня на пост главы государства претендуют уже семь человек.