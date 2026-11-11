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    ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана возросло до семи

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 10:02
    ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана возросло до семи

    Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал 48 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента страны.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в сообщении Центризбиркома Кыргызстана.

    Жапаров пока единственный кандидат, набравший необходимое количество подписей.

    ЦИК сообщает, что хаявление о выдвижении кандидатом на пост главы государства действующий президент подал вчера. На сегодня в Центризбирком поступило шесть заявлений: Сыймык Жапыкеев собрал более 18,9 тыс. подписей, Аймен Касенов - около 15,9 тыс., Исхак Масалиев - 11 тыс., Азамат Эсенбеков - 8,6 тыс., Акай Кыдыров - 5,1 тыс.

    Кроме того, экс-депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов подал документы в ЦИК для участия в выборах.

    Срок выдвижения кандидатов истекает 13 ноября. Сегодня на пост главы государства претендуют уже семь человек.

    Президентские выборы Садыр Жапаров Кыргызстан
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