Убытки кредитных союзов в Азербайджане в I полугодии сократились в 24 раза

Кредитные союзы в Азербайджане завершили первое полугодие текущего года с убытком в размере 0,03 млн манатов.

Кредитные союзы в Азербайджане завершили первое полугодие текущего года с убытком в размере 0,03 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 24 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года доходы кредитных союзов составили 1,21 млн манатов (на 0,8% больше, чем годом ранее), расходы - 0,69 млн манатов (-1,4%), а отчисления в специальные резервы - 0,54 млн манатов (- 45%).

На 1 июля текущего года активы кредитных союзов составили 12,7 млн манатов (+2,4%). Из них 10,9 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За прошедший год кредитный портфель сектора вырос на 1,9%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 21,2% - до 2,6 млн манатов, тогда как балансовый капитал увеличился на 11% - до 10,1 млн манатов.