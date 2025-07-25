Зеленский рассказал о сдвигах вокруг возможной встречи с Путиным

Зеленский рассказал о сдвигах вокруг возможной встречи с Путиным

Впервые за долгое время в разговорах между представителями Украины и России начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля.

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно окончание войны, которое, по его мнению, начинается со встречи лидеров.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - пояснил он.

Зеленский отметил, что, по его мнению, много удалось добиться "некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями".

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", - добавил он.