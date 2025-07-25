Фуад Наджафли: В Нахчыване за 2 года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых

11:09

В Нахчыванской Автономной Республике за последние два года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на Международном геолого-горнодобывающем форуме, проходящем в Нахчыване.

По его словам, за этот период в регионе проведены поисковые, ревизионные и оценочные работы на месторождениях строительных материалов и нерудных ископаемых, мониторинг подземных вод, а также обследование и переоценка черных, цветных и благородных металлов. В целом, мониторинг и переоценка проведены на 55 месторождениях.

Наджафли также отметил, что на основе собранных материалов обследовано 298 источников минеральной воды, из которых 14 предложены в качестве инвестиционных объектов.