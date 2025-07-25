О нас

Фуад Наджафли: В Нахчыване за 2 года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых

Фуад Наджафли: В Нахчыване за 2 года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых 11:09
Промышленность
25 июля 2025 г. 11:30
Фуад Наджафли: В Нахчыване за 2 года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых

В Нахчыванской Автономной Республике за последние два года обнаружено шесть новых месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на Международном геолого-горнодобывающем форуме, проходящем в Нахчыване.

По его словам, за этот период в регионе проведены поисковые, ревизионные и оценочные работы на месторождениях строительных материалов и нерудных ископаемых, мониторинг подземных вод, а также обследование и переоценка черных, цветных и благородных металлов. В целом, мониторинг и переоценка проведены на 55 месторождениях.

Наджафли также отметил, что на основе собранных материалов обследовано 298 источников минеральной воды, из которых 14 предложены в качестве инвестиционных объектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fuad Najafli: 6 new deposits discovered in Nakhchivan over last two years
Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: “Son iki ildə Naxçıvanda 6 yeni yataq kəşf edilib”

Другие новости из категории

Баку и Бишкек обсуждают возможность строительства комбикормового завода в Кыргызстане
Баку и Бишкек обсуждают возможность строительства комбикормового завода в Кыргызстане
24 июля 2025 г. 13:32
Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 %
Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 %
19 июля 2025 г. 18:07
Производство пищевой соли в Азербайджане сократилось на 4%
Производство пищевой соли в Азербайджане сократилось на 4%
19 июля 2025 г. 12:24
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое
19 июля 2025 г. 11:10
Обнародовано число предпринимателей, зарегистрированных в промзонах Азербайджана за 6 месяцев
Обнародовано число предпринимателей, зарегистрированных в промзонах Азербайджана за 6 месяцев
17 июля 2025 г. 16:48
Азербайджан в I полугодии увеличил доходы от экспорта метанола более чем на 16%
Азербайджан в I полугодии увеличил доходы от экспорта метанола более чем на 16%
17 июля 2025 г. 11:06
Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка впервые начал экспорт в Грецию
Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка впервые начал экспорт в Грецию
15 июля 2025 г. 15:57
Anglo Asian Mining на конец июня располагала нереализованными запасами драгметаллов на $7 млн
Anglo Asian Mining на конец июня располагала нереализованными запасами драгметаллов на $7 млн
15 июля 2025 г. 11:56
Anglo Asian Mining в первом полугодии увеличила добычу драгметаллов в 3,1 раза
Anglo Asian Mining в первом полугодии увеличила добычу драгметаллов в 3,1 раза
15 июля 2025 г. 11:03
Производство этилена в Азербайджане увеличилось на 8 %
Производство этилена в Азербайджане увеличилось на 8 %
12 июля 2025 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi