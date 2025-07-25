На месте крушения Ан-24 в Амурской области РФ обнаружены бортовые самописцы

Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы АН-24 в Амурской области.

Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы Ан-24 в Амурской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минтранспорта РФ.

"На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - сказано в сообщении министерства.

В области объявлен трехдневный траур.

Отметим, что на борту самолета, следовавшего по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, были 42 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Среди погибших оказались пятеро сотрудников РЖД.