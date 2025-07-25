Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2 раза

Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2 раза

В январе-июне текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана совершены операции на сумму 36 млрд 855,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 98% (почти в 2 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из полугодового показателя часть на 3 072 млн манатов сформирована на первичном рынке (на 28,2% меньше, чем годом ранее), а часть на 33 млрд 783,9 млн манатов – на вторичном рынке (+в 2,4 раза).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 15 920 сделок (+в 2,2 раза). 1 494 сделки пришлись на первичный рынок (+26,4%), а 14 426 сделок – на вторичный рынок (+в 2,3 раза).