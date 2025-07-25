Зеленский: Украина начала производство дронов-перехватчиков

Зеленский: Украина начала производство дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале производства дронов-перехватчиков в стране, вложены инвестиции в размере $6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Производство (дронов-перехватчиков) началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, возможности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это", - сказал Зеленский.

По его словам, объем вложенных инвестиций в целом составляет $6 млрд.

Президент также добавил, что Украина сейчас имеет договоренности о поставках трех систем ПВО Patriot из десяти необходимых. В то же время потребность в обороне включает ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии.

"У Украины есть запрос на 10 систем Patriot и Киев сейчас с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить эти 10. С вопросом ракет также работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - добавил он.