Охват групп SABAH будет расширен

Охват групп SABAH будет расширен

Охват групп SABAH будет расширен до 15 тыс. человек в ближайшем будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам советник министра науки и образования Ниджат Мамедли.

"Одним из изменений является то, что теперь наши студенты смогут учиться с первого курса. Отныне, основываясь на их академические показатели и результаты экзаменов ГЭЦ, по результатам собеседования больше студентов будут обучаться в группах SABAH с первого курса", - сказал он.

Советник министра подчеркнул, что также будут расширены специализации - раньше предпочтение отдавалось техническим и технологическим специальностям. Теперь студентам, обучающимся по другим специальностям, будет предоставлена возможность учиться в группах с новым содержанием, таких как группы SABAH.

"Это окажет серьезное влияние на повышение качества образования. Таким образом, больше студентов смогут учиться в группах SABAH. SABAH и группы с новым содержанием теперь будут распространены на другие учебные заведения, даже частные вузы, не находящиеся в ведении Министерства науки и образования", - сказал Мамедли.