Американский дипломат высмеял заявления Макрона о Палестине

Посол США высмеял заявления Макрона о Палестине: Пусть Францию объявят британской колонией

Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж намерен признать палестинское государство в сентябре.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети “Х”.

"Как умно! Если Макрон может просто "объявить" о существовании государства, возможно, Великобритания может "объявить" Францию британской колонией"- написал Хакаби.

В другой своей публикации посол отмечает: "В одностороннем "заявлении" Макрона о палестинском государстве не говорилось, где оно будет. Теперь я могу эксклюзивно сообщить, что Франция предложит Лазурный берег, а новое государство будет называться "Франк-ан-Стин".

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении официально признать независимость палестинского государства в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.