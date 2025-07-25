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В Стамбуле проходят переговоры между Ираном и "европейской тройкой"

В Стамбуле проходят переговоры между Ираном и "европейской тройкой" Сегодня в Стамбуле начался очередной раунд ядерных переговоров между странами "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Ираном.
В регионе
25 июля 2025 г. 11:38
В Стамбуле проходят переговоры между Ираном и европейской тройкой

Сегодня в Стамбуле начался очередной раунд ядерных переговоров между странами "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, встреча на уровне заместителей министров иностранных дел в настоящее время проходит в Генеральном консульстве Ирана в Стамбуле.

Во встрече принимают участие высокопоставленные представители министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, а также Ирана. В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр вопросов, включая ядерную сделку и санкции.

Напомним, что предыдущая встреча между странами "европейской тройки" и Ираном состоялась в Стамбуле 16 мая текущего года.

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Версия на английском языке Istanbul hosting another round of nuclear talks between European trio, Iran
Версия на азербайджанском языке İstanbulda "Avropa üçlüyü" ölkələri ilə İran arasında nüvə danışıqlarının növbəti mərhələsi keçirilir

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