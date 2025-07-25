В Стамбуле проходят переговоры между Ираном и "европейской тройкой"

Сегодня в Стамбуле начался очередной раунд ядерных переговоров между странами "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Ираном.

Сегодня в Стамбуле начался очередной раунд ядерных переговоров между странами "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, встреча на уровне заместителей министров иностранных дел в настоящее время проходит в Генеральном консульстве Ирана в Стамбуле.

Во встрече принимают участие высокопоставленные представители министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, а также Ирана. В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр вопросов, включая ядерную сделку и санкции.

Напомним, что предыдущая встреча между странами "европейской тройки" и Ираном состоялась в Стамбуле 16 мая текущего года.