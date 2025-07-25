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Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины

Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США будут покупать украинские дроны, сумма контракта составит от $10-30 млрд.
Другие страны
25 июля 2025 г. 11:42
Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США будут покупать украинские дроны, сумма контракта составит от $10-30 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальше с Америкой, с президентом США Дональдом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Я поставил задачу секретарю Совета национальной безопасности Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10-30 млрд", - сказал Зеленский во время общения с журналистами .

Ранее 16 июля Зеленский заявил, что США хотят покупать украинские дроны и Украина заинтересована в покупке средств для формирования воздушного щита.

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