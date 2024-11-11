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Пярвиз Шахбазов: ЕИБ заинтересован в партнерстве с Азербайджаном по "зеленой энергии"

Пярвиз Шахбазов: ЕИБ заинтересован в партнерстве с Азербайджаном по "зеленой энергии" Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заинтересован в партнерстве с Азербайджаном в сфере "зеленой энергии".
Энергетика
11 ноября 2024 г. 18:15
Пярвиз Шахбазов: ЕИБ заинтересован в партнерстве с Азербайджаном по зеленой энергии

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заинтересован в партнерстве с Азербайджаном в сфере "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Министр отметил, что с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоялся обмен мнениями о национальных и международных проектах, реализуемых и планируемых страной в направлении зеленого энергетического перехода.

Шахбазов отметил, что были оценены возможности инвестиционного сотрудничества с банком по зеленым энергетическим коридорам, энергетическим сетям, водородной энергетике и энергоэффективности.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “EİB Azərbaycanla “yaşıl enerji” tərəfdaşlığında maraqlıdır”

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