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Военные Израиля сбросили с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Военные Израиля сбросили с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы Армия обороны Израиля заявила, что осуществила сброс с воздуха семи контейнеров с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.
Другие страны
27 июля 2025 г. 10:07
Военные Израиля сбросили с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Армия обороны Израиля заявила, что осуществила сброс с воздуха семи контейнеров с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В соответствии с указаниями политического руководства Армия обороны Израиля осуществила доставку по воздуху гуманитарной помощи в рамках продолжающихся усилий по обеспечению и содействию ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в заявлении.

"Доставка, проведенная совместно с международными организациями, состояла из семи контейнеров с гуманитарной помощью, содержащих муку, сахар и консервы", - добавили в пресс-службе.

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