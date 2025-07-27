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В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни

В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни.
Экология
27 июля 2025 г. 10:18
В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни

В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации по состоянию на 09:00 27 июля, количество осадков составило 4 мм в Баку и на Абшеронском полуострове, по 1 мм — в Гахе, Загатале, Исмаиллы, Шемахе, Кубе, Халтане и Шахдаге.

Отмечается, что наблюдался восточный ветер, который порой усиливался до 20 м/с в Нафталане и до 17 м/с в Джульфе.

26 июля максимальная температура воздуха достигала 35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 36 — в Нахчыванской АР, 38 — в равнинных районах и 28 градусов — в горных.

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