Лавров: Нет оснований полагать, что формат ОПЕК+ будет разрушен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, так как никто в этом не заинтересован, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, так как никто в этом не заинтересован, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы отметили, что бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу. И все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, четко говорят, что, когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника. И я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России" в субботу.