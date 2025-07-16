В Калужской области РФ пять человек погибли в тяжелом ДТП

В тяжелом ДТП с участием двух автомобилей в Ферзиковском районе Калужской области РФ погибли пять человек.

В тяжелом ДТП с участием двух автомобилей в Ферзиковском районе Калужской области РФ погибли пять человек.

Как передает Report , об этом сообщает в Telegram-канале УМВД по региону.

"15 июля 2025 года в 20:30 (21:30 по бакинскому времени) на 48 км автодороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины "БМВ" и автомашины "Форд".

В результате ДТП погиб водитель автомобиля "БМВ" 1972 года рождения, три пассажира автомобиля "БМВ", водитель автомобиля "Форд" 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в региональном управлении.