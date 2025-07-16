Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди

Телеканал Euronews подготовил специальный репортаж о 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в Ханкенди 3-4 июля.
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"На саммите были определены приоритеты для продвижения интеграции по транспортным коридорам", - приводит телеканал слова генсека ОЭС Асада Маджида Хана.
Euronews отмечает, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул роль страны в координации региональных рынков, делегация Пакистана указала на дипломатический потенциал саммита, а представитель Нигерии подчеркнул важность многостороннего сотрудничества.
"В итоговой декларации содержался призыв к снижению торговых барьеров, поддержке трансграничной инфраструктуры и увеличению внутрирегиональной торговли ОЭС сверх ее текущей доли в 8 процентов", - подчеркивается в репортаже.