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Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди

Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди Телеканал Euronews подготовил специальный репортаж о 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в Ханкенди 3-4 июля.
Медиа
16 июля 2025 г. 00:58
Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди

Телеканал Euronews подготовил специальный репортаж о 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в Ханкенди 3-4 июля.

Как передает Report, в материале отмечается, что в рамках мероприятия лидеры уделили приоритетное внимание торговле, транспортным коридорам и укреплению региональных связей между государствами-членами и приглашенными странами.

"На саммите были определены приоритеты для продвижения интеграции по транспортным коридорам", - приводит телеканал слова генсека ОЭС Асада Маджида Хана.

Euronews отмечает, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул роль страны в координации региональных рынков, делегация Пакистана указала на дипломатический потенциал саммита, а представитель Нигерии подчеркнул важность многостороннего сотрудничества.

"В итоговой декларации содержался призыв к снижению торговых барьеров, поддержке трансграничной инфраструктуры и увеличению внутрирегиональной торговли ОЭС сверх ее текущей доли в 8 процентов", - подчеркивается в репортаже.

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Версия на азербайджанском языке "Euronews" Xankəndidə İƏT-in 17-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb

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