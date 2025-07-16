FT: Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных

Тысячи граждан Афганистана были перевезены в Соединенное Королевство в рамках засекреченной правительственной схемы.
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Из преданных гласности лишь сейчас документов стало известно, что личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года, случайно попали в интернет в феврале 2022 года. Утечка произошла по вине сотрудника британского Минобороны, который ненамеренно опубликовал их. С учетом членов семей число людей, которые оказались в ситуации риска, может достигать около 100 тыс. человек, пишет газета.
Правительство Великобритании узнало об утечке лишь в августе 2023 года и запустило программу перемещения этих людей в королевство.
По информации Financial Times, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах. Эта цифра включает в себя тех, кто уже имел право на переезд в рамках существующего механизма. Непосредственно из-за утечки были переселены 5,5 тыс. человек, и как минимум еще 2,4 тыс. ожидаются в будущем.