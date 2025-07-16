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FT: Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных

FT: Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных Тысячи граждан Афганистана были перевезены в Соединенное Королевство в рамках засекреченной правительственной схемы.
Другие страны
16 июля 2025 г. 01:29
FT: Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных

Тысячи граждан Афганистана были перевезены в Соединенное Королевство в рамках засекреченной правительственной схемы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) после того, как судебное распоряжение, запрещающее публикацию любой информации на этот счет, было отменено 15 июля.

Из преданных гласности лишь сейчас документов стало известно, что личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года, случайно попали в интернет в феврале 2022 года. Утечка произошла по вине сотрудника британского Минобороны, который ненамеренно опубликовал их. С учетом членов семей число людей, которые оказались в ситуации риска, может достигать около 100 тыс. человек, пишет газета.

Правительство Великобритании узнало об утечке лишь в августе 2023 года и запустило программу перемещения этих людей в королевство.

По информации Financial Times, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах. Эта цифра включает в себя тех, кто уже имел право на переезд в рамках существующего механизма. Непосредственно из-за утечки были переселены 5,5 тыс. человек, и как минимум еще 2,4 тыс. ожидаются в будущем.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Britaniya Əfqanıstanın minlərlə vətəndaşını gizli şəkildə ölkədən çıxarıb

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