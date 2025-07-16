Правительство ФРГ согласовало с ЕК финансовый план до 2029 года

Правительство Германии и Еврокомиссия (ЕК) достигли соглашения по долговым обязательствам страны до 2029 года.

Правительство Германии и Еврокомиссия (ЕК) достигли соглашения по долговым обязательствам страны до 2029 года.

Как передает Report , об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По информации издания, правительство ФРГ "успешно согласовало с Еврокомиссией многолетний план максимально допустимого роста" госрасходов на период 2025-2029 годов. Ожидается, что финансовый план будет принят кабмином в среду, а затем направлен в ЕК. В таком случае пакет мер по увеличению военных расходов и развитию инфраструктуры будет принципиально совместим с правилами ЕС, отмечает газета. Однако нельзя исключать возможность применения процедуры чрезмерного дефицита в отношении Германии уже этой осенью, когда будет представлен бюджет на 2026 год, указывает газета.

Еврокомиссия, как подчеркивает издание, настаивает на том, что правила применяются ко всем. Однако экономисты считают, что соглашение по долговым обязательствам нарушает этот принцип. "Германия искажает применение правил ЕС в угоду своим нуждам", - считает директор брюссельского аналитического центра Bruegel Йеромин Цеттельмейер. Это, по его мнению, может иметь "катастрофические" последствия.

В рамках соглашения ЕС и ФРГ ожидают, что потенциал роста Германии удвоится в ближайшие годы. Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень государственного долга Германии снизится с 2029 года. Таким образом, уровень госдолга ФРГ впервые опустится до отметки 60% ВВП к 2036 году, резюмирует Handelsblatt.