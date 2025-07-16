МВД Сирии осудило израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде

Силам внутренней безопасности Сирии удалось восстановить стабильность в городе Эс-Сувейда, однако незаконные группировки нарушили договоренности о прекращении огня и сдаче оружия.

Силам внутренней безопасности Сирии удалось восстановить стабильность в городе Эс-Сувейда, однако незаконные группировки нарушили договоренности о прекращении огня и сдаче оружия.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МВД арабской республики, переданном агентством SANA.

"Незаконные формирования возобновили нападения на созданные контрольно-пропускные пункты и сотрудников полиции, сорвав выполнение договоренностей о нормализации обстановки в Эс-Сувейде, - указывается в тексте. - Столкновения продолжаются до сих пор в некоторых районах города на фоне интенсивных усилий правительства по обеспечению безопасности мирных граждан".

В заявлении осуждается израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде. Указывается, что израильские ВВС нанесли авиаудары в поддержку отрядов сил самообороны горцев-друзов. "Атаки оккупантов на позиции сил безопасности и армейских спецподразделений привели к гибели нескольких военнослужащих", - отмечается в тексте.

Ранее в Эс-Сувейде был введен комендантский час, войска МВД и Минобороны переходного правительства провели операцию по зачистке центральной части города и выбили оттуда отряды самообороны. Шейхи друзской общины приветствовали ввод правительственных сил в Эс-Сувейду, призвав местных бойцов "прекратить сопротивление и сдавать оружие властям".

Столкновения вспыхнули в южной провинции Эс-Сувейда 13 июля. В ходе ожесточенных перестрелок погибли по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 других мирных жителя. Потери правительственных сил, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 18 бойцов.