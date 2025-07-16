О нас

МВД Сирии осудило израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде

МВД Сирии осудило израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде Силам внутренней безопасности Сирии удалось восстановить стабильность в городе Эс-Сувейда, однако незаконные группировки нарушили договоренности о прекращении огня и сдаче оружия.
Другие страны
16 июля 2025 г. 00:05
МВД Сирии осудило израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде

Силам внутренней безопасности Сирии удалось восстановить стабильность в городе Эс-Сувейда, однако незаконные группировки нарушили договоренности о прекращении огня и сдаче оружия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД арабской республики, переданном агентством SANA.

"Незаконные формирования возобновили нападения на созданные контрольно-пропускные пункты и сотрудников полиции, сорвав выполнение договоренностей о нормализации обстановки в Эс-Сувейде, - указывается в тексте. - Столкновения продолжаются до сих пор в некоторых районах города на фоне интенсивных усилий правительства по обеспечению безопасности мирных граждан".

В заявлении осуждается израильское вмешательство в события в Эс-Сувейде. Указывается, что израильские ВВС нанесли авиаудары в поддержку отрядов сил самообороны горцев-друзов. "Атаки оккупантов на позиции сил безопасности и армейских спецподразделений привели к гибели нескольких военнослужащих", - отмечается в тексте.

Ранее в Эс-Сувейде был введен комендантский час, войска МВД и Минобороны переходного правительства провели операцию по зачистке центральной части города и выбили оттуда отряды самообороны. Шейхи друзской общины приветствовали ввод правительственных сил в Эс-Сувейду, призвав местных бойцов "прекратить сопротивление и сдавать оружие властям".

Столкновения вспыхнули в южной провинции Эс-Сувейда 13 июля. В ходе ожесточенных перестрелок погибли по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 других мирных жителя. Потери правительственных сил, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 18 бойцов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriya DİN İsrailin Əs-Suveydaya müdaxiləsini pisləyib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi