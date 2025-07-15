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Хуситы атаковали военный объект и порт Эйлат на юге Израиля

Хуситы атаковали военный объект и порт Эйлат на юге Израиля Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.
Другие страны
15 июля 2025 г. 23:33
Хуситы атаковали военный объект и порт Эйлат на юге Израиля

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

Сариа сказал, что хуситы провели "скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель сионистского противника в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - ред.) в оккупированной Палестине".

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