Хуситы атаковали военный объект и порт Эйлат на юге Израиля

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

Сариа сказал, что хуситы провели "скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель сионистского противника в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - ред.) в оккупированной Палестине".